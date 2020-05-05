На Київщині кількість випадків коронавірусу зросла до 866
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 5 травня 2020 року офіційно підтверджено 866 випадків захворювання на коронавірус, з них у 79 дітей та 104 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.
За останню добу виявлено 13 нових випадків.
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
157 – в Обухівському р-ні (68 – м. Обухів, 22 – смт. Козин , 4 – с. Романків, 26 – м. Українка, 2 – с. Красна Слобідка, 10- с. Нещерів, 1 - с. Германівка, 8 – с. Таценки, 2 – с. Деремезна, 2 – с. Красне І, 1 – с. Долина, 3 – с. Григорівка, 2 – с. Матяшівка, с. Перше Травня – 1, Халеп'я – 1, Трипілля -1, с. Жуківці - 3);
299 – у Києво-Святошинському р-ні (м. Вишневе - 152, с. С. Борщагівка - 34, с. Крюковщина - 20, м. Боярка - 15, с. П. Борщагівка - 24, с. Лісники - 5, с. Гатне - 6, с. Святопетрівське - 10 , с. Дмитрівка - 5, с. Білогородка - 4, с. Тарасівка - 8, с. Чайки - 3, с. Нове - 1, с. Кременище - 1, с. Капітанівка - 1, с. Гнатівка -1, с. Юріївка - 2, с. Гореничі - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежівка - 1, с. Личанка - 2, с. Віта Поштова - 1, смт Чабани - 1);
7 – у Баришівському р-ні (с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);
7 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин –4);
22 – у Бориспільському р-ні (2 - с. Гнідин, 3 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 5 – с. Гора, 1 - с. Кийлів, 1- с. Петропавлівське, 2 - с. Проліски, 3 - с. Вишеньки , 1 - с.Глибоке, 1 – с. Городище, 2 - с. Щасливе );
40 – у Броварському р-ні (8 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт. Калита, 6 – с. Требухів, 1 - с. Погреби, 8 – с. Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 — с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 - c. Заворичі);
6 – у Бородянському р-ні (смт. Немішаєве -1; смт. Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці -1);
10 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 2; с. Погреби - 1; с. Данилівка - 1; с. М. Салтанівка - 1; с. Здорівка - 1; с. Глеваха – 1);
9 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 3, Тарасівщина – 1; смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі - 1, с. Новосілки - 1, с. Лютіж – 1);
2 – в Іванківському районі (с. Тетерівське -1; с. Дитятки - 1);
12 – у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1; с. Бишів –2; с. Почепин -1);
3 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);
22 – у Кагарлицькому р-ні ( с. Панікарча - 1; с. Новосілки – 4; с. Слобода – 12; с. Зелений Яр - 4; с. Юшки – 1);
7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка – 2, с. Дівички – 1);
Один випадок у Поліському р-ні ( 1- с. Стещино); 2 – у Рокитнянському р-ні (1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке); 7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1– у Таращанському р-ні (с. Лука); 2 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1); 5 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 1- с. Івки); 3 – Фастівському р-ні (с. Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка); 2 - Сквирський р-н (с. Самгород).
У м. Біла Церква - 19, м. Бровари - 26, м. Бориспіль - 37, смт Бородянка - 2, м. Буча - 12, м. Березань -1, м. Васильків - 15, смт Глеваха - 2, смт Володарка - 3, м. Вишгород - 11, м. Ірпінь - 22, м. Фастів - 19, смт Ворзель - 3, смт Гостомель - 7, смт Коцюбинське - 7, смт Ставище - 1, м. Кагарлик - 33, м. Переяслав - 7.
З них на стаціонарному лікуванні – 161 особа, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 705 осіб. Одужали 85 людей, у тому числі 5 дітей. За час пандемії померли 17 людей.
За період з 14 березня 2020 року всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2743 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 70 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 4616 контактними особами.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.