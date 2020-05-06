"Швидка" їжа, кава і ринки: у Києві провели "карантинний" рейд

Представники Київської міської державної адміністрації спільно з КП "Муніципальна охорона" провели рейд щодо дотримання протиепідемічних вимог МАФами, які продають "швидку" їжу та напої на виніс, а також ринками столиці.

Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, інформує пресслужба КМДА.

"Під час рейду виявили роботу МАФів у парку Шевченка, але після короткої розмови, продавці зачинили кіоск. Будемо днями перевіряти, щоб вони не відновили роботу до завершення заборони на відвідування парків. Адже робота МАФів у місцях, що обмежені для відвідування, зокрема, у парках, – не допускається. Загалом тенденція непогана – власники МАФів інструктують продавців щодо протиепідемічних заходів, тому у більшості випадків порушень немає. Те саме стосується й ринків", – розповів Бондаренко.

Він наголосив, що протягом дії карантину проводитимуть перевірки дотримання протиепідемічних вимог. Окрім того, рейдовим способом будуть перевіряти дотримання правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Як повідомлялося, у Києві затвердили вимоги до роботи МАФів, які готують і продають "швидку" їжу та напої на виніс, а також до роботи ринків.

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Так, працювати можуть тільки МАФи, де приготування здійснюється всередині, без доступу споживачів, а продаж – через спеціально обладнане віконце видачі. На входах мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів. Звичайно, що у МАФах мають дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів, як то масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції тощо.

Рейд щодо дотримання протиепідемічних вимог у МАФах / Фото: Офіційний портал Києва

Що до роботи ринків, там мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години; недопущення стихійної торгівлі навколо ринків; заборону на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Варто зазначити, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог.