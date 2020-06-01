Учасникам пробного ЗНО відправили запрошення та нагадали про "карантинні" правила

Учасники пробного ЗНО отримали запрошення-перепустки з адресами пунктів проведення пробного тестування.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"В особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що для входу до "Особистого кабінету учасника ПЗНО" необхідно увести логін та пароль, отримані раніше від регіонального центру. Для того щоб роздрукувати запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією "Сформувати запрошення-перепустку". Документ формується у форматі PDF та завантажується автоматично.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня.

Як проходитиме пробне ЗНО в умовах епідемії коронавірусу подано у відео-інструкції.

Також в УЦОЯО нагадали, що постановою головного державного санітарного лікаря України затверджено рекомендації щодо безпечних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Так під час тестування мають бути забезпечені інформування учасників ЗНО про ознаки респіратоних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування, протиепідмеічні заходи під час проведення тесування. Зокрема, учасники ЗНО мають знаходитися один від одного на дистанції не менше 1,2 метри, перед початком тестування сві учасники та залучені особи проходять термометрію, осіб, у яких температура вища 37,2 градуси не будуть допущені до тестування. Учасники повинні мати захисну маску або респіратор без клапану. На вході до будівлі, в якій проходить тестування, мають бути організовані місця для обробки рук антисептиками.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.