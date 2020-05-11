Сервісні центри МВС відкриються 12 травня - записатися можна через електронну чергу

«Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають роботу сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом... Логічно, що система сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Саме для того Головним сервісним центром МВС розроблена зручна послуга «Запис в електронну чергу»», - повідомив Геращенко.

Він зазначив, що достатньо буде, не виходячи з дому, зайти на сайт Головного сервісного центру МВС - www.hsc.gov.ua, обрати розділ «Запис в електронну чергу», знайти той сервісний центр, в якому громадянин планує перереєструвати право власності на авто, та отримати дату і час, коли це можна зробити.

Геращенко також виклав для ознайомлення інструкцію та відео з користування послугою «Запис в електронну чергу».