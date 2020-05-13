У Миколаєві перевізники вимагають запустити міжміські маршрути

У Миколаєві працівники транспортної сфери вимагали від влади відновити міжобласні та міжміські перевезення - представники 12 фірм-перевізників зібралися біля міжміського автовокзалу на акцію протесту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вимагаємо від Президента України, Кабміну та Миколаївської ОДА чіткої інформації про те, коли ми повернемося на роботу. У нас у всіх є сім'ї, є кредитні та інші фінансові зобов’язання. Ми хочемо працювати і дотримуватися всіх заходів безпеки. Ми працюємо офіційно, маємо ліцензії, платимо податки. Натомість зараз процвітає нелегальний ринок. Доїхати можна будь куди, навіть до Києва, але вартість проїзду в кілька разів вища», - говорить директор компанії «Оріон-Авто» Валерій Буркун.

За його інформацією, роботу в транспортній сфері області через карантин втратили 2,5 тисячі осіб. Середня зарплата водія наразі становить близько 10 тисяч гривень.

Перевізники запевнили, що готові дотримуватися карантинних норм і будуть виконувати всі приписи медиків.

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Як уже повідомлялося, 25 березня в Україні введено надзвичайну ситуацію. Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 11 травня уряд пом'якшив карантинні обмеження, проте вони не стосуються громадського транспорту.