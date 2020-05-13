У Миколаєві перевізники вимагають запустити міжміські маршрути
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми вимагаємо від Президента України, Кабміну та Миколаївської ОДА чіткої інформації про те, коли ми повернемося на роботу. У нас у всіх є сім'ї, є кредитні та інші фінансові зобов’язання. Ми хочемо працювати і дотримуватися всіх заходів безпеки. Ми працюємо офіційно, маємо ліцензії, платимо податки. Натомість зараз процвітає нелегальний ринок. Доїхати можна будь куди, навіть до Києва, але вартість проїзду в кілька разів вища», - говорить директор компанії «Оріон-Авто» Валерій Буркун.
За його інформацією, роботу в транспортній сфері області через карантин втратили 2,5 тисячі осіб. Середня зарплата водія наразі становить близько 10 тисяч гривень.
Перевізники запевнили, що готові дотримуватися карантинних норм і будуть виконувати всі приписи медиків.
Як уже повідомлялося, 25 березня в Україні введено надзвичайну ситуацію. Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
З 11 травня уряд пом'якшив карантинні обмеження, проте вони не стосуються громадського транспорту.