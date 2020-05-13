У Чернігові сьогодні запрацюють непродовольчі ринки

У Чернігові з середи, 13 травня, запрацюють непродовольчі ринки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

"Вважаємо, що коли відкриті торговельні центри, магазини та продовольчі агроринки, заборона працювати непродовольчим ринкам є несправедливою та більше виглядає, як технічна помилка, ніж продумане рішення уряду. Через цю "помилку" багато людей не змогли почати працювати", - написав він.

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Ломако додав, що з огляду на ситуацію, сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала приймати відповідні рішення органам місцевого самоврядування. Не затягуючи час, аналогічна міська комісія ухвалила рішення, за яким уже завтра промтоварні ринки зможуть розпочати торгівлю.

"Звісно ж, із дотриманням всіх рекомендацій щодо роботи, як і на продовольчих ринках", - зауважив заступник мера.

Наразі в Чернігівській області зареєстровано найменше випадків інфікування коронавірусом в Україні - 79. Одужало 19 осіб, померло - 6. Найбільше заражених виявлено у Варвинському районі (21), Чернігові (18) та Бобровицькому районі (16).