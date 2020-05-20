Чернівецька область не зможе 22 травня пом'якшити карантин — МОЗ

Чернівецька область не відповідає критеріям етапу пом'якшення карантину з 22 травня.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до першого червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які пребувають в лікарнях", - сказав Степанов.

Він нагадав, що загалом перші послаблення в регіонах України, де це дозволяє епідситуація, відбудуться вже 22 травня. Зокрема дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не більше 50 осіб. Також проведення релігійних заходів, за умови, що на 1 особу припадатиме 10 кв метрів площі.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

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В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 54, у місті Київ - 51, а також в Волинській області - 41.