У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 65 осіб

У Києві вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 людей. Серед них – 7 медиків", - сказав Кличко.

За його словами, за минулу добу в столиці від коронавірусу померли троє людей. Усього за весь період - 57 летальних випадків.

Він зазначив, що на сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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"Захворіли: 43 жінки віком від 18 до 89 років та 2 дівчинки – п'яти та семи років, а також 19 чоловіків від 19 до 82 років і хлопець, якому 16 років", - сказав він.

Кличко також повідомив, що одужали за добу 9 людей. Усього коронавірус подолали 315 мешканців столиці.

Як повідомлялось, станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.