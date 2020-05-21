На Київщині кількість заражених коронавірусом зросла до 1316

У Київській області підтвердили 1316 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 111 дітей та 230 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 22 травня 2020 року офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус, з них у 111 дітей та 230 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 55 нових випадків.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 223 (м. Обухів -​ 104, смт Козин – 25, м. Українка - ​36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - ​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 3, с. Германівка – 3, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 374 (м. Вишневе – 172, с. С. Борщагівка – 40, с. Крюковщина – 28, м. Боярка – 25, с. П. Борщагівка – 30, с. Лісники – 5, с. Гатне -​ 6, с. Святопетрівське – 15, с.Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​ 10, с. Чайки – 4, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 3, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 4, с. Чабани – 2; с. Лука – 2);

10 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 1; с. Волошинівка – 2);

– у Білоцерківському р-н - 7 (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин –4);

– у Бориспільському р-ні - 53 (с. Гора – 6, с. Гнідин – 7, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 2, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 8, с. Городище – 2, с. Дударків - 6, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. В. Олександрівка – 1; с. М. Олександрівка -​2);

– у Броварському р-ні - 52 (19 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1- с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 3 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Красилівка – 3; с. Літки – 1; с. Пухівка – 1);

– у Бородянському р-ні - 10 ( смт. Немішаєво - 2; с.Озірщина– 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці - 1;с. Вабля -1; с. Луб’янка –1);

– у Васильківському р-ні - 36 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с.Здорівка – 7; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Саливінки –1);

– у Вишгородському р-ні - 23 (с. Нові Петрівці - 3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Казаровичі -1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Воропаїв​– 3, с. Синяк – 1);

– в Іванківському районі - 6 (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки– 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Феневичі -1);

– у Макарівському р-ні -17 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 4; с. Почепин - 1; с. Мотижин – 2; с. Садки-Строївка - 1);

– у Миронівському р-ні - 4 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки -1; с. Карапиші - 1);

– у Кагарлицькому р-ні - 32 (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки ​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Чепняхів – 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 7 ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль -1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);

– у Поліському р-ні - 2 (1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні - 4 ( 1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця);

– у Ставищенському р-ні - 7 (с. Гейсиха);

– у Таращанському р-ні - 1 (с.Лука);

– у Згурівському р-ні - 5 (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Жуківка - 1, с. Великий Крупіль -1, );

– у Богуславському р-ні - 8 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка - 1);

– у Фастівському р-ні - 3 (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

- у Сквирському р-ні - 2 (с. Самгород);

У м. Біла Церква – 33; смт Баришівка – 2; м. Бровари – 37; м. Бориспіль ​- 41; смт Бородянка – 3; м. Буча – 40; м. Березань ​- 1; м. Васильків – 23; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород ​- 26; м. Ірпінь – 66; м. Макарів - 2; м. Фастів – 24; м. Миронівка – 3; смт Ворзель – 8; смт Гостомель – 9; смт Коцюбинське – 31; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 36; м. Ржищів – 3; м. Переяслав​ - 8; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 2; м. Яготин – 2; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 2. м. Тетіїв - ​1

З них на стаціонарному лікуванні – 209 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 1107 осіб.

Одужали 238 осіб, у тому числі 20 дітей. За час пандемії померли 29 людей.

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшли 3883 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 65 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6078 контактними особами.

Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.