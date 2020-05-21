У Львова не багато підстав послаблювати карантин - головний медик
Про це розповів головний медик Львова Володимир Зуб під час ранкового ефіру на радіо «Львівська хвиля», повідомляє пресслужба міської ради.
"Рішення про послаблення карантину не приймається одноосібно. Сьогодні у нас буде засідання міського оперативного штабу, де будуть всі причетні до прийняття відповідних рішень фахівці. Все треба детально обговорити, враховувати статистику, враховувати рекомендації уряду і досвід інших країн. Якщо говорити об’єктивно, то по тих критеріях, які вчора оголосив уряд, в нас, на жаль, мало підстав для суттєвих пом’якшень. Але й посилювати карантин не будемо. Ми спостерігаємо за ситуацією: наразі маємо стабільний результат, вибуху захворювання немає", - сказав Зуб.
За його словами, критерії уряду досить прості, проте по першому ж Львів не проходить: можна послаблювати, якщо впродовж тижня позитивних ПЛР-тестів не більше ніж 12 на 100 тисяч населення.
"Якщо брати за основу, що у Львова є 750 тисяч, то має бути не більше 90 позитивних результатів, а у нас поки більше 100. За наступними двома критеріями ми проходимо: має бути зайнято не більше 50% ліжкового фонду в медзакладах. В нас якраз 50% зайнято. І має бути зроблено більше 12 ПЛР-тестів на 100 тисяч на тиждень. В нас проводять значно більше тестувань", - уточнив головний лікар.
Щодо можливого відкриття садочків, то зараз важко сказати, чи відповідне рішення буде прийняте. Але якщо відкриють, то має бути жорстка позиція: якщо в дитини є ознаки захворювання — категорично не вести в заклад дошкільної освіти.
Теж саме стосується відновлення роботи спортзалів і басейнів.
"Моя суб’єктивна думка — поки що треба утриматись, хоча б до 1 червня. Потрібно ще поспостерігати за динамікою захворюваності. Будь-який спорт — це все одно гіпервентиляція, часте дихання та викид крапель слини під час форсованого видиху", — розповів Зуб.
Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 21 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 1175 випадків інфікування коронавірусом, з них 32 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 426 ПЛР-тестів, з яких 39 — позитивні (з них — 29 це мешканці Львова).
Загалом в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальні, 6227 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 476 нових випадків.
Фото: city-adm.lviv.ua