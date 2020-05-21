У Львова не багато підстав послаблювати карантин - головний медик

Зважаючи на ті критерії, які учора оприлюднив уряд, у Львова не багато підстав послаблювати карантин.

Про це розповів головний медик Львова Володимир Зуб під час ранкового ефіру на радіо «Львівська хвиля», повідомляє пресслужба міської ради.

"Рішення про послаблення карантину не приймається одноосібно. Сьогодні у нас буде засідання міського оперативного штабу, де будуть всі причетні до прийняття відповідних рішень фахівці. Все треба детально обговорити, враховувати статистику, враховувати рекомендації уряду і досвід інших країн. Якщо говорити об’єктивно, то по тих критеріях, які вчора оголосив уряд, в нас, на жаль, мало підстав для суттєвих пом’якшень. Але й посилювати карантин не будемо. Ми спостерігаємо за ситуацією: наразі маємо стабільний результат, вибуху захворювання немає", - сказав Зуб.

За його словами, критерії уряду досить прості, проте по першому ж Львів не проходить: можна послаблювати, якщо впродовж тижня позитивних ПЛР-тестів не більше ніж 12 на 100 тисяч населення.

"Якщо брати за основу, що у Львова є 750 тисяч, то має бути не більше 90 позитивних результатів, а у нас поки більше 100. За наступними двома критеріями ми проходимо: має бути зайнято не більше 50% ліжкового фонду в медзакладах. В нас якраз 50% зайнято. І має бути зроблено більше 12 ПЛР-тестів на 100 тисяч на тиждень. В нас проводять значно більше тестувань", - уточнив головний лікар.

Щодо можливого відкриття садочків, то зараз важко сказати, чи відповідне рішення буде прийняте. Але якщо відкриють, то має бути жорстка позиція: якщо в дитини є ознаки захворювання — категорично не вести в заклад дошкільної освіти.

Теж саме стосується відновлення роботи спортзалів і басейнів.

"Моя суб’єктивна думка — поки що треба утриматись, хоча б до 1 червня. Потрібно ще поспостерігати за динамікою захворюваності. Будь-який спорт — це все одно гіпервентиляція, часте дихання та викид крапель слини під час форсованого видиху", — розповів Зуб.

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 21 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 1175 випадків інфікування коронавірусом, з них 32 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 426 ПЛР-тестів, з яких 39 — позитивні (з них — 29 це мешканці Львова).

Загалом в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальні, 6227 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 476 нових випадків.

Фото: city-adm.lviv.ua