У Почаївському психоневрологічному інтернаті бракує захисних засобів від COVID-19

На Тернопільщині у Почаївському психоневрологічному інтернаті обмаль захисних засобів від коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Офіс Омбудсмена України.

"Департаментом реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснено моніторинг засобами електронного зв’язку Почаївського психоневрологічного інтернату. Департаментом соціального захисту області до установи передано 55 масок для 155 підопічних та 106 працівників. Станом на 5 травня підтверджено діагноз у 3 працівників, четвертий, що був у контакті з хворим на COVID-19, чекає на результати тестування", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що жодного додаткового фінансування у Почаївському психоневрологічному інтернаті не забезпечено, тож установа не може придбати необхідні медичні препарати для підопічних, дезінфекційні засоби для здійснення щоденних протиепідемічних заходів.

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За словами директора Почаївського психоневрологічного інтернату Василя Миська, в установі намагаються власними силами протидіяти поширенню коронавірусної хвороби. Тут шиють маски, щоденно заварюють трав’яні чаї, вітамінізують їжу для зміцнення імунітету підопічних, яких там наразі перебуває 155 осіб.

Ситуація є непростою, оскільки лікар, який здійснює медичний супровід людей, перебуває в ізоляції, консультування та лікування людей здійснюється дистанційно.

Наприкінці квітня, за рішенням комісії з техногенних ситуацій області територію закладу обробили силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внутрішні приміщення дезінфікували працівники держпродспоживслужби.

Наразі придбано 12 захисних костюмів та 10 окулярів для персоналу, чого є недостатньо. В інтернаті також відсутній алгоритм дій персоналу установи в умовах пандемії, якій має бути розроблений посадовими особами Тернопільської обласної державної адміністрації для протидії поширенню коронавірусної хвороби в установах соціального захисту населення.

Гостро може постати й питання лікування підопічних у разі виявлення у них захворювань, оскільки в психоневрологічній лікарні, де вони зазвичай лікуються, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Рішенням обласного штабу протидії поширенню COVID-19 в Тернопільській області для геріатричних установ додатково виділено 500 тисяч гривень.

Як повідомляло агентство, станом на 5 травня на Тернопільщині зафіксовано 923 хворих на коронавірус, 15 – летальні випадки.