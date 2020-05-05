У Почаєві коронавірус виявили у психоневрологічному інтернаті

У Почаївському психоневрологічному інтернаті Тернопільської обласної ради у трьох працівників підтвердили COVID-19.

Про це інформує Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини.

"За словами директора Почаївського психоневрологічного інтернату Василя Миська, де перебуває 155 підопічних, станом на 5 травня підтверджено діагноз у 3 працівників, четвертий, що був у контакті з хворим на інфекційне захворювання COVID-19, чекає на результати тестування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в установі намагаються власними силами протидіяти поширенню коронавірусної хвороби: розроблено план заходів, пошито маски, щоденно заварюють трав’яні чаї, вітамінізують їжу для зміцнення імунітету підопічних.

"Ситуація є непростою, оскільки лікар, який здійснює медичний супровід підопічних, перебуває в ізоляції, консультування та лікування підопічних здійснюється дистанційно", - відмітили в Офісі омбудсмена.

Так, 26 квітня за рішенням комісії з техногенних ситуацій області територію закладу обробили силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внутрішні приміщення дезінфікували працівники держпродспоживслужби.

"Щодня здійснюється температурний скринінг підопічних та персоналу безконтактним пристроєм із занесенням результатів в спеціальний журнал. Установою придбано 12 захисних костюмів та 10 окулярів для персоналу, чого є недостатньо. Дотримується масковий режим. Заборонено відвідування та вхід на територію сторонніх осіб", - зазначили у омбудсмена.

Разом з тим, жодного додаткового фінансування не забезпечено, втім, як зауважили в Офісі омбудсмена, без додаткових видатків не може бути забезпечено придбання необхідних медичних препаратів для підопічних, а також дезінфікуючих засобів.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.