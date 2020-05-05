Коронавірус “оминув” один із районів Закарпаття - феномен зацікавив МОЗ

Сьогодні в Міжгірський район виїхала мобільна група епідеміологів, які досліджуватимуть ситуацію в гірському районі Закарпаття, де досі немає жодного хворого на Covid-19.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила директор ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗУ" Галина Сітник.

“Нам самим цікаво, в чому феномен Міжгірського району на Закарпатті, де досі не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. Втім, сьогодні в Міжгір'я поїхала мобільна група в складі керівника регіонального штабу з боротьби з Covid-19 Ігоря Шинкарюка та головного епідеміолога Закарпаття Вікторії Тимчик. Вони перевірять, як і чи правильно працюють мобільні бригади в районі по відбору зразків, як проходить тестування та чи дотримуються карантинних заходів в районі", - сказала Сітник.

За її словами, мобільна група планує також відібрати зразки від хворих в районі та привезти їх на дослідження в Ужгород.

“Ми не пов'язуємо ситуацію з нульовими випадками коронавірусу в Міжгірському районі із відсутністю тестування. Адже в лабораторний центр МОЗ в Ужгороді раніше доставляли зразки з Міжгір'я, проте усі результати ПЛР-тестів були негативними”, - пояснила директор лабцентру.

Сітник розповіла, що аналізувала ситуацію з районами поряд — там теж низький рівень захворювання: у сусідньому гірському Воловецькому районі — це 7 випадків, у Свалявському — 5. Також мало випадків коронавірусної хвороби у гірських районах Львівської області — Турківському та Сколівському, додала вона.

На противагу їм у найбільших районах Закарпаття Мукачівському та Ужгородському — сотні хворих. В Ужгороді та районі — це 205 та 78 випадків відповідно. В Мукачеві - 81 в Мукачівському районі - 45.

Загалом на Закарпатті станом на 5 травня 546 хворих на Covid-19.

В Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.