Індія передала Україні 30 тисяч таблеток противірусного препарату - МЗС
Як повідомляє пресслужба МЗС, урочиста церемонія відбулася у вівторок, 5 травня, в Міністерстві закордонних справ України.
"Це справжній жест дружби з боку індійського народу та уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", – сказав Кулеба.
Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання.
Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту.
Завдяки зусиллям української дипломатії, уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.
Подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України.
Як повідомлялося, ефективність препаратів гідроксихлорохіна у лікуванні хворих на COVID-19 нині ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема у США та країнах ЄС.
Урядом Республіки Індія встановлено обмеження на експорт препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохін. Окремі дозволи надаються на його придбання у визначеній кількості або на безоплатну передачу дружнім країнам у якості гуманітарної допомоги.
Фото: МЗС