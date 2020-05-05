Індія передала Україні 30 тисяч таблеток противірусного препарату - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно отримав від посла Індії Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє пресслужба МЗС, урочиста церемонія відбулася у вівторок, 5 травня, в Міністерстві закордонних справ України.

"Це справжній жест дружби з боку індійського народу та уряду Індії. Цей крок надалі посилює партнерство наших країн і демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам", – сказав Кулеба.

Сторони особливо відзначили, що взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі демонструє високу динаміку зростання.

Крім того, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту.

Завдяки зусиллям української дипломатії, уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.

Подальший розподіл партії у 30 тисяч таблеток серед українських медичних закладів та контроль їхнього застосування буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України.

Як повідомлялося, ефективність препаратів гідроксихлорохіна у лікуванні хворих на COVID-19 нині ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема у США та країнах ЄС.

Урядом Республіки Індія встановлено обмеження на експорт препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохін. Окремі дозволи надаються на його придбання у визначеній кількості або на безоплатну передачу дружнім країнам у якості гуманітарної допомоги.

Фото: МЗС