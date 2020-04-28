Індія відмовилася від “бракованих” китайських тестів на COVID-19
Про це повідомляє ВВС.
«Індія скасувала замовлення на близько півмільйона наборів для швидкого тестування коронавірусу з Китаю після того, як вони виявилися з дефектом», - йдеться у повідомленні.
Також уряд країни вилучив тестові набори, які вже використовувались у кількох індійських штатах.
Завдяки набору результат на COVID-19 можна було отримати протягом близько 30 хвилин.
Однак, як виявилося, експрес-набори не можуть перевірити наявність коронавірусу в організмі людини. Кілька вчених висловили занепокоєння щодо їх використання для діагностики.
Водночас китайська сторона оскаржує твердження Індії.
«Якість медичних виробів, що експортуються з Китаю, є пріоритетним завданням. Те, що певні особи маркують китайські товари як "несправні", є некоректним і безвідповідальним…» - заявив прессекретар посольства Китаю в Індії Джи Ронг у заяві, опублікованій у вівторок.
Як повідомляв Укрінформ, раніше стало відомо, що більшість швидких тестів на коронавірус, які Іспанія та Чехія закупили в Китаї, показують хибні результати.