В Італії виявили браковані китайські маски

Велика партія китайських масок, поставлена через Австрію до Південного Тіролю (Італія), виявилася непридатною для використання.

Про це повідомляє австрійська газета Die Presse.

"Після критики з боку Нідерландів та Іспанії щодо низької якості медичного захисного спорядження з Китаю, тепер постраждав і Південний Тіроль: велика партія захисних масок FFP2 та FFP3, призначених для Південного Тіролю, які з допомогою виробника спорттоварів були закуплені у Китаї і спочатку були доставлені літаком AUA до "Швехат-Відень", виявилася непридатною до використання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку про браковані китайські маски повідомив південно-тірольський портал "Salto.bz". Пізніше дефектність масок підтвердили і в міністерстві економіки Австрії, яка також закупляла китайське захисне спорядження.

Йдеться про близько 500 тис. фільтрувальних масок типу FFP2 та FFP3, які разом з 400 тис. захисних костюмів, наприкінці березня були привезені літаком "Австрійських авіаліній" (AUA ) до аеропорту "Відень-Швехат" і потім з допомогою австрійської армії доставлено до Південного Тіролю. Після приземлення літака Червоний Хрест провів візуальний огляд масок і, очевидно, був неприємно вражений їх якістю. Після цього міністерство економіки Австрії замовило контроль якості масок в одній німецькій лабораторії.

"Результат перевірки показав, що маски не відповідають стандарту FFP", - заявили в австрійському економічному відомстві.

Наразі перевіряється, чи є браковані китайські маски серед поставленої в Австрію партії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Нідерландах з лікарень було відкликано 600 тисяч бракованих китайських медичних масок.

Фото: APA