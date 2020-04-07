В Італії оштрафували літню жінку, яка 11 разів за день ходила в магазин
Про це пише La Stampa.
"Місцева поліція занадто часто помічала жінку на вулиці, вона не реагувала на попередження поліцейських та продовжувала виходити з дому. На одинадцятий раз протягом одного дня поліція оштрафувала її", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, не відомо, що купила італійка під час свого одинадцятого походу до крамниці, однак, відомо, що однією з перших її покупок були кілька сендвічів.
Коли жінка вийшла з дому одинадцятий раз, поліція виписала їй штраф у розмірі 280 євро. Якщо жінка не сплатить його протягом 30 днів, сума штрафу збільшиться до 400 євро.
Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали. На сьогодні найбільше уражені пандемією коронавірусу США (367 629 випадків), Іспанія (132 675 випадків) та Італія (132 547 випадків).
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