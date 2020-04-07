В Італії оштрафували літню жінку, яка 11 разів за день ходила в магазин

У містечку Ґрадо провінції Горіція в Італії місцева поліція оштрафувала за порушення режиму карантину літню жінку, яка протягом дня 11 разів відвідувала продуктову крамницю

Про це пише La Stampa.

"Місцева поліція занадто часто помічала жінку на вулиці, вона не реагувала на попередження поліцейських та продовжувала виходити з дому. На одинадцятий раз протягом одного дня поліція оштрафувала її", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, не відомо, що купила італійка під час свого одинадцятого походу до крамниці, однак, відомо, що однією з перших її покупок були кілька сендвічів.

Коли жінка вийшла з дому одинадцятий раз, поліція виписала їй штраф у розмірі 280 євро. Якщо жінка не сплатить його протягом 30 днів, сума штрафу збільшиться до 400 євро.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали. На сьогодні найбільше уражені пандемією коронавірусу США (367 629 випадків), Іспанія (132 675 випадків) та Італія (132 547 випадків).

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