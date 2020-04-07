В Італії 104-річна жінка одужала від коронавірусу
Укрінформ
На півночі Італії 104-річна мешканка міста Б’єлла Ада Зануссо одужала від коронавірусу.
Про це повідомляє DailyMail.
Жінка мешкає у будинку для літніх людей. 17 березня вона почала почуватися погано — піднялася температура та почалися проблеми з диханням.
Її син Джампʼєро розповів, що підозрював коронавірус у матері через велику кількість випадків інфікування в будинку.
Лікарі зазначили, що, попри важкий стан, жінка не втратила ясності розуму і швидко пішла на поправку.
"Її одужання є великою радістю для нас і надією для всіх", - сказали у лікарні.
Таким чином жінка стала найстарішою людиною у світі, яка перемогла COVID-19.