В Італії 104-річна жінка одужала від коронавірусу

На півночі Італії 104-річна мешканка міста Б’єлла Ада Зануссо одужала від коронавірусу.

Про це повідомляє DailyMail.

Жінка мешкає у будинку для літніх людей. 17 березня вона почала почуватися погано — піднялася температура та почалися проблеми з диханням.

Її син Джампʼєро розповів, що підозрював коронавірус у матері через велику кількість випадків інфікування в будинку.

Лікарі зазначили, що, попри важкий стан, жінка не втратила ясності розуму і швидко пішла на поправку.

"Її одужання є великою радістю для нас і надією для всіх", - сказали у лікарні.

Таким чином жінка стала найстарішою людиною у світі, яка перемогла COVID-19.