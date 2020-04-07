У Польщі від COVID-19 померли вже понад 100 осіб

У Польщі кількість заражених коронавірусом сягнула майже 4,5 тис. осіб, а померлих – понад 100 осіб.

Про це у Twitter інформує міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом, кількість заражених коронавірусом склала 4413 осіб, з яких 107 осіб померли. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”, - йдеться в повідомленні.

Як інформує міністерство, у Польщі загалом проведено понад 85 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Станом на сьогодні у лікарнях перебуває майже 2,5 тис. людей, заражених коронавірусом, понад 143 тис. – на карантині, понад 37 тис. людей – під санітарно-епідеміологічних наглядом. Водночас 162 особи в Польщі вилікувалися від коронавірусу.

Загалом у світі нараховується понад 1,292 млн інфікованих.