В Італії рекордно низька кількість нових випадків COVID-19
Укрінформ
В Італії 6 квітня зафіксовано рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус.
Про це свідчать дані Worldmeter.
Станом на вечір 6 квітня в країні було зафіксовано 3599 нових випадків. За попередню добу кылькысть нових випадків становила 4316, а 4 квітня - 4805.
Востаннє схожий низький рівень захворюваності зафіксовано 17 березня (3526 осіб).
Наразі в світі зафіксовано 1 323 655 випадків коронавірусу, зокрема 73 608 осіб померли, 277 280 одужали.