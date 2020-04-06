В Італії рекордно низька кількість нових випадків COVID-19

В Італії рекордно низька кількість нових випадків COVID-19

Укрінформ
В Італії 6 квітня зафіксовано рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані Worldmeter.

Станом на вечір 6 квітня в країні було зафіксовано 3599 нових випадків. За попередню добу кылькысть нових випадків становила 4316, а 4 квітня - 4805.

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Востаннє схожий низький рівень захворюваності зафіксовано 17 березня (3526 осіб).

Наразі в світі зафіксовано 1 323 655 випадків коронавірусу, зокрема 73 608 осіб померли, 277 280 одужали.

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