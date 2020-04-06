У Франції випробують новий метод лікування COVID-19

Лікарі Франції розпочнуть випробування нового методу лікування коронавірусної хвороби: плазму крові людей, які одужали, переливатимуть хворим.

Про це інформують керівний координуючий орган лікарень Парижа AP-HP, Національний інститут медичних досліджень INSERM та Національна служба крові EFS, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Клінічні дослідження включають переливання плазми від пацієнтів, які вже вилікувалися від COVID-19. Ця плазма містить антитіла, вироблені в організмі таких пацієнтів. Ці антитіла можуть допомогти пацієнтам у гострій фазі захворювання боротися з вірусом», - пояснили французькі фахівці.

Збір плазми розпочнеться з вівторка, 7 квітня, у трьох французьких регіонах.

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Відділення національних пунктів крові запрошують 200 добровольців, які вже здолали вірус, щоб узяти у кожного по 600 мл плазми. Зібрана кількість буде розподілена на 600 доз. Далі на базі паризьких лікарень у дослідженні візьмуть участь 60 пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

За прогнозами французьких фахівців, перших результатів експерименту можна очікувати за два-три тижні.

Як повідомлялося, раіше у провінції Павія в італійському регіоні Ломбардія почали лікувати пацієнтів з коронавірусною інфекцією за допомогою плазми крові тих, хто одужав від Covid-19.

Перші двоє заражених коронавірусом у Павії лікарів стали донорами для пацієнтів, які нині проходять лікування.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est