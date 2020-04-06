У Франції випробують новий метод лікування COVID-19
Про це інформують керівний координуючий орган лікарень Парижа AP-HP, Національний інститут медичних досліджень INSERM та Національна служба крові EFS, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Клінічні дослідження включають переливання плазми від пацієнтів, які вже вилікувалися від COVID-19. Ця плазма містить антитіла, вироблені в організмі таких пацієнтів. Ці антитіла можуть допомогти пацієнтам у гострій фазі захворювання боротися з вірусом», - пояснили французькі фахівці.
Збір плазми розпочнеться з вівторка, 7 квітня, у трьох французьких регіонах.
Відділення національних пунктів крові запрошують 200 добровольців, які вже здолали вірус, щоб узяти у кожного по 600 мл плазми. Зібрана кількість буде розподілена на 600 доз. Далі на базі паризьких лікарень у дослідженні візьмуть участь 60 пацієнтів, інфікованих коронавірусом.
За прогнозами французьких фахівців, перших результатів експерименту можна очікувати за два-три тижні.
Як повідомлялося, раіше у провінції Павія в італійському регіоні Ломбардія почали лікувати пацієнтів з коронавірусною інфекцією за допомогою плазми крові тих, хто одужав від Covid-19.
Перші двоє заражених коронавірусом у Павії лікарів стали донорами для пацієнтів, які нині проходять лікування.
Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est