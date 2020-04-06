У Франції ввели цифровий дозвіл на пересування під час карантину

Французька влада з понеділка запровадила цифровий дозвіл на пересування під час карантину.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Франції.

«З понеділка цифровий дозвіл доступний для використання громадянами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відсьогодні французи зможуть завантажити відповідний дозвіл за допомогою цифрового додатку на свій смартфон.

Водночас, як інформує Le Figaro, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер закликав французів поважати загальний карантин і «не розслаблятися».

При цьому він похвалив громадян за дисциплінованість. «65 мільйонів французів зазвичай дотримуються карантину. Загалом правоохоронці перевірили 8,2 мільйона французів і склали 480 тисяч адміністративних протоколів», - зазначив Кастанер.

За його словами, за дотриманням карантину ретельно стежать понад 160 тисяч правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що у Франції уведено спеціальні паперові дозволи на пересування під час карантину. Пересування дозволяється лише двічі на добу: з дому до роботи і у зворотному напрямку, для закупівель у зв‘язку зі станом здоров’я або за сімейними обставинами, для допомоги людям з уразливих категорій.