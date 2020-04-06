У Франції COVID-19 заразилися понад 92 тисячі осіб, більш як вісім тисяч померли

У Франції внаслідок коронавірусної хвороби померло 8078 людей, зокрема у будинках для людей похилого віку - 2189 осіб.

Такі дані наводить Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє видання Le Parisien.

Зазначається, що у відділеннях інтенсивної терапії перебуває 28 891 людина, 16 183 пацієнти одужали. За останню добу померло 357 осіб, з них 139 - у Паризькому регіоні. У лікарні з COVID-19 за добу було доправлено ще 748 пацієнтів.

Загальна кількість заражених коронавірусом у Франції становить 92839 осіб.

Як наголошують у Міністерстві солідарності і здоров'я Франції, динаміка смертності у країні знижується: у неділю зафіксовано 357 смертей, спричинених коронавірусом, що на 84 менше, ніж напередодні.

Із 17 березня у Франції діє режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня.

Читайте також: У Франції за добу від коронавірусу померла 441 особа

Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, а й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і можуть виходити з дому лише за нагальної потреби, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф у 135 євро.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.

Фото: АА