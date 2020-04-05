У Франції за добу від коронавірусу померла 441 особа

У Франції внаслідок коронавірусної хвороби з початку епідемії зафіксовано 7 560 летальних випадків.

Такі дані станом на вечір 4 квітня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом у Франції зафіксовано 68 605 інфікувань COVID-19 (на 4 267 більше, ніж станом на 3 квітня); 7 560 людей померли, тобто, за добу стався 441 летальний випадок.

Як наголошують у Міністерстві солідарності і здоров'я Франції, динаміка смертності знижується: з четверга на п'ятницю у країні було зафіксована рекордна кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом – 588.

Із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня.

Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальної потреби, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф у 135 євро.