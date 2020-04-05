У Бельгії за добу з лікарень виписали більше людей, ніж прийняли нових

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Бельгії впритул наблизилася до 20 тисяч, хоча вперше з початку спалаху хвороби кількість людей, які залишили лікарні після одужання, перевищила кількість тих, хто був госпіталізований з COVID-19.

Такі дані з посиланням на Кризовий центр Бельгії наводить видання "The Brussels Times".

"Із суботи до лікарень були госпіталізовані 499 людей з діагнозом коронавірус, водночас, одужали та вийшли з лікарень 504 людини. Вперше добовий показник тих, хто вийшов з лікарень після одужання від COVID-19, перевищив кількість людей, які надійшли на госпіталізацію з таким діагнозом», - йдеться у публікації.

Загальна кількість хворих, які проходять стаціонарне лікування, становить 5735 осіб, з них 1261 людина знаходиться у відділеннях інтенсивної терапії.

Водночас, за добу кількість людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 зросла на 1260, що довело загальну кількість підтверджених випадків інфікування до 19961. Як зазначається, ці дані не відображають точної кількості людей, інфікованих на COVID-19, оскільки залежать від кількості людей, що пройшли через тестування.

За останні 24 години від коронавірусу у Бельгії померли 164 людини, що довело загальну кількість загиблих в країні від цієї хвороби до 1447.