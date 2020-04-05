Папа Франциск: Нехай же ніхто не зловживає цим періодом болю для власної вигоди

Папа Римський Франциск під час проповіді закликав не зловживати цим періодом болю для власної вигоди.

Про це повідомляє Радіо Ватикан.

Папа підніс молитву за те, щоби Господь дарував нам чесне сумління, аби завжди чинити лише добро в цей важкий період, а в проповіді звернув увагу на те, що наші великі гріхи та падіння завжди починаються з маленької спокуси, що веде до самовиправдання.

«Ніколи не забуваймо: за гріхом, за падінням завжди стоїть спокуса, яка спочатку завжди є маленькою, але виросла, інфікувала інших і, врешті, знаходимо виправдання для того, щоб упасти», – перестеріг Папа Франциск, звершуючи свою проповідь під час Святої Меси в каплиці «Дому святої Марти» в суботу.

На початку богослужіння Святіший Отець звернув увагу на те, що в період тривоги й болю люди часто отримують можливість зробити те, чи інше, чимало добра, але не бракує й таких, кому приходить думка використати момент для власного збагачення.

«Молімося сьогодні, – закликав він, – аби Господь дав нам усім чесне сумління, прозоре сумління, яке дозволить нам стояти перед Богом, не соромлячись».

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 квітня зафіксовано 1 мільйон 202 тисячі 435 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 64 729 осіб померли, одужали 246 638 осіб. Загалом, коронавірус виявлено у 206 країнах.

Найбільше хворих у США – 311 635 осіб (278 нових випадків), 8 454 інфікованих померло, одужали 14 825 осіб. В Іспанії кількість випадків СОVID-19 становить наразі 126168, з них 11 947 летальних, 34 219 людей одужали. В Італії коронавірус виявлено у 124 632 осіб, з них 15 362 померли, 20 996 осіб одужали. Для запобігання поширенню пандемії країни застосовують жорсткі карантинні заходи, що призводить до зупинки виробництва і втрати робочих місць багатьма людьми. Водночас, нестача медичних засобів спричинила їхнє суттєве здорожчання.

Фото: vaticannews.va