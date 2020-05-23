У Києві обіцяють вивести на маршрути весь рухомий склад

Столична влада з 23 травня випускає на маршрути весь рухомий склад, з метою уникнення черг та перенавантаження транспортних засобів.

Про це на брифінгу в суботу, 23 травня, повідомив радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, передає кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні, починаючи з 12 години, наземний міський пасажирський транспорт, включаючи і комунальний і приватний, може працювати в режимі загальних перевезень. Це означає, що до рухомого складу будуть допущені люди в кількості визначеній технічними регламентами для відповідного рухомого складу. Поточний контроль здійснюється водіями, кондукторами та контролерами. Також до загального контролю долучені як і правоохоронні органи так і міські муніципальні структури", - сказав Бондаренко.

Також за його словами, загальнообов'язковими залишаються масковий режим у транспорті.

"Місто випускає сьогодні на маршрути повністю весь рухомий склад, який є, з метою і уникнення черг і уникнення перенавантаження транспортних засобів пасажирами. Ми просимо також врахувати починаючи з понеділка першого робочого дня необхідність збільшення часу для того аби дістатися на роботу і уникнути відповідного скупчення людей у громадському транспорті", - сказав він.

Також у КМДА закликали не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби.

Як повідомлялось, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що Київ готовий перейти до другого етапу пом’якшення карантинних заходів: з 23 травня з 12.00 у місті запрацює наземний транспорт, а з 25 відновить роботу Київський метрополітен.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Київ не готовий для переходу до другого етапу пом’якшення карантинних заходів. Разом з тим міністр не виключив, що за кілька днів ситуація може змінитися.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. 22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину. Відповідно до цих даних Київ не готовий до переходу на другий етап карантину.