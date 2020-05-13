Акція "Стоп культурний карантин" відбулась у 25 містах України

Всеукраїнську акцію «Стоп культурний карантин» підтримали представники креативної індустрії в 25-ти містах.

Про це Укрінформу повідомили у SOLARIS agency.

«Вночі 12 травня сотні світлових променів осяяли небо над містами України. У такий спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури. Подія об’єднала не тільки більшість основних діячів галузі, а й привернула увагу жителів міст, де вона проходила», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, проєкт #стопкультурнийкарантин було реалізовано силами й коштами гравців ринку менше ніж за 5 днів. У цей короткий термін до акції доєдналися понад 25 міст України. Задля помітного й ефективного результату організатори задіяли загалом 5400 світлових приладів. У столиці можна було побачити близько 20 стовпів світла, спрямованих зі знакових київських локацій: Співоче поле, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Поштова площа, Арка Дружби народів та інших.

А прокатні та продакшн компанії таких міст, як Харків, Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ, Рівне, Полтава, Умань, Маріуполь, Кам'янське, Кременчук, Дрогобич, Стрий, Вишгород, облаштували майданчики з освітлювальними приладами, щоб водночас усім разом увімкнути світло, чим викликали неабиякий подив та захоплення як мінімум, 6 мільйонів українців.

За хештегом #стопкультурнийкарантин можна спостерігати тисячі зображень та відео, викладених користувачами у соціальних мережах, а онлайн-трансляцію переглянуло вже 120 тисяч глядачів.