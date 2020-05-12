"Стоп культурний карантин": українські митці спрямували в небо промені світла

В Україні 12 травня відбулася акція на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів.

За словами організатора, яким виступив музичний форум Kyiv Music Days, план виходу з карантину розроблений для всіх галузей, окрім індустрії культури та видовищ.

"В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів. В нашій галузі - сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні", - підкреслюють вони.

12 травня на знакових локаціях українських міст увімкнули спрямовані в небо промені світла.

"Стоп культурний карантин" у Києві// Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", - наголосили в Kyiv Music Days.

"Стоп культурний карантин" у Харкові // Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.