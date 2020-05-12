"Стоп культурний карантин": у Львові планують "засвітити" п’ять локацій

У Львові планують задіяти п’ять локацій під час акції #СтопКультурнийКарантин, організатори якої мають на меті привернути увагу влади і суспільства до креативних індустрій та видовищних заходів, які протягом карантину понесли значні фінансові втрати.

Про це Укрінформу повідомила промоменеджер Галина Гузьо.

«У Львові буде задіяно п’ять локацій: «Арена Львів», ТВК «Південний», клуби «Малевич» і !FESTrepublic, а також площа біля головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка. Професійні світлорежисери скерують сотні світлових променів від землі до неба. Так організатори акції хочуть привернути увагу влади і суспільства до креативних індустрій та видовищних заходів – галузей культури, мистецтва, розваг, організації масових подій, які за час двомісячного карантину понесли великі фінансові втрати і які держава фактично ігнорує», – зазначила Гузьо.

Як повідомлялось, 12 травня о 22:00 на знакових локаціях українських міст увімкнуть промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції: «Побачте нас! Почуйте нас!»