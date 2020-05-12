"Стоп культурний карантин": в Україні оголосили про акцію на підтримку видовищної індустрії

У містах України 12 травня відбудеться масштабна акція на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів.

Про це повідомляють організатори - музичний форум Kyiv Music Days – у Facebook.

"Акція "Стоп культурний карантин" покликана привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні і розпочати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину", - ідеться у дописі.

Організатори наголошують, що план виходу з карантину розроблений для всіх галузей, окрім індустрії культури та видовищ. "В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів. В нашій галузі - сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні", - підкреслюють вони.

Тож 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнуться спрямовані в небо промені світла.

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", - наголосили в Kyiv Music Days.

Зазначається, що до акції долучаються Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.