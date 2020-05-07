Мадонна перехворіла на COVID-19 під час свого світового турне

Про це співачка написала в своєму Instagram.

«Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла наприкінці мого туру Парижем понад 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу», - написала вона.

Мадонна пояснила, що зараз вона не хворіє, однак результат тесту на антитіла до COVID-19 у неї виявився позитивним.

«У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові », - зазначила співачка.

Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1303146.

Фото: Іnstagram