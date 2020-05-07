Мадонна перехворіла на COVID-19 під час свого світового турне
Про це співачка написала в своєму Instagram.
«Якщо ви дали позитивний результат на антитіла, це означає, що у вас був вірус, який я, очевидно, підхопила, коли хворіла наприкінці мого туру Парижем понад 7 тижнів тому разом з багатьма іншими артистами з мого шоу», - написала вона.
Їм вдячні за те, що я можу бути частиною підтримки досліджень, щоб знайти ліки для Covid -19!! 🏼 🙏 І просто, щоб прояснити ситуацію для людей, які воліють вірити сенсаційні заголовки, ніж робити свої власні дослідження про природу цього вірусу— я не хворий. Якщо ви позитивний результат тесту на анти-тіла це означає У вас вірус, який В. чітко зробив, як мені було погано в кінці своєї поїздки в Париж протягом 7 тижнів тому разом з багатьма іншими художниками в моєму шоу, але в той час ми всі думали, що у нас був дуже поганий грип. Слава Богу, ми всі здорові і добре зараз. Сподіваюся, що очищає речі вгору на групу вагонів стрибуни!! Знання-сила! #covid19
Мадонна пояснила, що зараз вона не хворіє, однак результат тесту на антитіла до COVID-19 у неї виявився позитивним.
«У той час ми всі думали, що у нас дуже важкий грип. Слава Богу, зараз ми всі здорові », - зазначила співачка.
Як повідомлялося, станом на ранок четверга 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 820 737. При цьому кількість померлих від коронавірусу - 265 094, а кількість пацієнтів, які вже одужали, - 1303146.
Фото: Іnstagram