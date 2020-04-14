Зірка "Гри престолів" заявляє, що одужав від COVID-19

Норвезький актор Крістофер Гів'ю, відомий за роллю Тормунда у серіалі «Гра престолів», заявив, що він та його дружина вилікувалися від COVID-19.

Про це він повідомив в Instagram.

«Ми повністю вилікувалися і перебуваємо у задовільному стані після того, як я захворів на коронавірус, і дуже ймовірно, що й моя дружина Грю також», - написав Гів'ю.

Він додав, що перебував на карантині впродовж кількох тижнів. Навіть коли у них з дружиною вже не було симптомів хвороби, вони вирішили все одно залишитися у самоізоляції.

Актор також нагадав фанатам про необхідність дотримання соціальної дистанції у громадських місцях та регулярного миття рук під час пандемії.

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Як повідомлялося, 16 березня норвезький актор Крістофер Гів'ю заявив, що у нього виявили коронавірус.