Співачка Pink заразилася коронавірусом

Співачка Pink заразилася коронавірусом

Укрінформ
Американська співачка Pink повідомила, що минулого місяця у неї та її сина діагностували захворювання Covid-19. Останні кілька тижнів співачка провела у самоізоляції.

Про це інформує Dayli Star.

"Поп-зірка Pink розповіла шанувальникам, що у неї та її трирічного сина Джеймсона минулого місяця діагностували хворобу Covid-19", - йдеться у повідомленні.

40-річна Pink зазначає, що провела останні два тижні у самоізоляції, намагаючись перемогти смертельний коронавірус після встановлення діагнозу.

Читайте також: У фронтмена Rammstein коронавірусу не знайшли

У власному профілі Instagram Pink, справжнє ім'я якої - Олеся Бет Мур, поділилася світлиною з зображенням себе та свого сина з текстом: "Два тижні тому мій трирічний син Джеймсон та я мали симптоми COVID- 19. На щастя, наш лікар первинної медичної допомоги мав доступ до тестів та перевірив нас. Моя родина самоізолювалася вдома, ми це робили протягом останніх двох тижнів, дотримуючись вказівок лікаря".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-