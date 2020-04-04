Співачка Pink заразилася коронавірусом

Американська співачка Pink повідомила, що минулого місяця у неї та її сина діагностували захворювання Covid-19. Останні кілька тижнів співачка провела у самоізоляції.

Про це інформує Dayli Star.

"Поп-зірка Pink розповіла шанувальникам, що у неї та її трирічного сина Джеймсона минулого місяця діагностували хворобу Covid-19", - йдеться у повідомленні.

40-річна Pink зазначає, що провела останні два тижні у самоізоляції, намагаючись перемогти смертельний коронавірус після встановлення діагнозу.

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У власному профілі Instagram Pink, справжнє ім'я якої - Олеся Бет Мур, поділилася світлиною з зображенням себе та свого сина з текстом: "Два тижні тому мій трирічний син Джеймсон та я мали симптоми COVID- 19. На щастя, наш лікар первинної медичної допомоги мав доступ до тестів та перевірив нас. Моя родина самоізолювалася вдома, ми це робили протягом останніх двох тижнів, дотримуючись вказівок лікаря".