У фронтмена Rammstein коронавірусу не знайшли

Соліст німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн перебуває у лікарні, але коронавірусу в нього не виявлено.

Про це інформує Bild спростовуючи свою ж таки попередню інформацію.

«Вокаліст Rammstein перебував у карантині в реанімації берлінської лікарні. Стало відомо, що він не заражений коронавірусом, як вважалося раніше», - повідомляє видання.

Bild додає, що Ліндеманн спочатку сам припускав, що заразився коронавірусом, але тест виявився негативним.

У середині березня співак виступав зі своїм сольним проєктом у Росії. Після концерту в Москві, повернувшись до Берліна, він звернувся до лікаря у зв'язку з високою температурою. У Ліндеманна діагностували пневмонію, його негайно доставили до реанімації, де помістили на карантин.

Музикант уже почувається краще, небезпека для життя минула, пише видання. Втім, відвідувати його заборонено. Наступного тижня йому буде зроблено ще один тест на коронавірус.

Слід додати, що на початку березня Ліндеманн у рамках туру-презентації нового альбому відвідав також Україну, повідомляє Extra Tipp. 6 березня провів концерт у Києві. А заразом здійснив поїздку в чорнобильську зону відчуження.

За останніми даними Інституту Роберта Коха, у Берліні коронавірусом інфіковані 1955 осіб.

Фото: facebook.com/Rammstein

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