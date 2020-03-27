Соліст Rammstein – у реанімації через коронавірус

Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус і наразі перебуває у реанімації.

Про це повідомляє таблоїд Bild.

«Коровірусна драма Тілля Ліндеманна (57 років)! Співак зараз перебуває в реанімації берлінської лікарні», - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, стан фронтмена групи є серйозним, він потребує вентиляції легень.

Загалом кількість інфікованих у Німеччині на даний момент, за статистикою Інституту Роберта Коха, сягає 42 228 осіб, за даними Університету Джона Гопкінса (США) - 47 278.

За даними Worldmeters, загалом у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли. В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 4 людини одужали.