Соліст Rammstein – у реанімації через коронавірус
Укрінформ
Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн захворів на коронавірус і наразі перебуває у реанімації.
Про це повідомляє таблоїд Bild.
«Коровірусна драма Тілля Ліндеманна (57 років)! Співак зараз перебуває в реанімації берлінської лікарні», - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, стан фронтмена групи є серйозним, він потребує вентиляції легень.
Загалом кількість інфікованих у Німеччині на даний момент, за статистикою Інституту Роберта Коха, сягає 42 228 осіб, за даними Університету Джона Гопкінса (США) - 47 278.
За даними Worldmeters, загалом у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли. В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 4 людини одужали.