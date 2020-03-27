У Таїланді коронавірус «звільнив» десятки слонів, що катали туристів

Відсутність натовпів туристів, пов'язана з поширенням коронавірусу по всьому світу, дозволила зітхнути з полегшенням десяткам слонів на півночі Таїланду.

Про це пише Independent.

«У таборі слонів Maesa в Чіангмаї туризм завмер через спалах Covid-19, який змусив такі бізнеси закрити свої двері для всіх відвідувачів», – йдеться в повідомленні.

Власники вирішили прибрати величезні сидіння, які були пристебнуті до спин тварин упродовж дня. У таборі також заявили, що не збираються примушувати своїх 78 слонів носити їх і після повернення до роботи.

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Натомість тваринам буде дозволено вільно пересуватися територією табору, де відвідувачі зможуть спостерігати за ними в їхньому природному середовищі існування.

«Відтоді, як ми відкрили бізнес 1976 року, катання на слонах завжди було улюбленим заняттям туристів. Але через поширення коронавірусу кількість відвідувачів зменшилася, й зрештою уряд наказав нам закритися, тому ми прибрали сидіння, щоб звільнити слонів. Ми не плануємо встановлювати їх назад на тварин, навіть якщо ми зможемо знову працювати. Ми хочемо змінити стиль цього місця і знайти більш природні способи взаємодії публіки зі слонами. Ми будемо раді, якщо туристи отримуватимуть задоволення від вивчення способу життя цих тварин, а не використовуватимуть їх для розваг», – сказала директорка табору Анчалі Калампічіт.

Нагадаємо, відсутність туристів через карантин у Венеції призвела до того, що вода в знаменитих каналах італійського міста стала прозорою.

Фото: maesaelephantcamp.com