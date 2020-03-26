Через пандемію втратити роботу в туризмі можуть 75 мільйонів осіб

Кількість робочих місць у світовій галузі подорожей і туризму, що перебувають у зоні ризику через пандемію коронавірусу COVID-19, сягнула 75 мільйонів.

Про це повідомляє Всесвітня рада з туризму та подорожей (WTTC).

«Менш як за два тижні після попереднього прогнозу кількість робочих місць, що перебувають у зоні ризику (через COVID-19 – ред.), зросла на 50%. Це говорить про показову й тривожну тенденцію: мільйон робочих місць втрачається щодня в секторі подорожей і туризму через масштабний ефект, спричинений пандемією коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Тривожна цифра, ґрунтується на дослідженні WTTC, свідчить про значні втрати ВВП у галузі подорожей і туризму для світової економіки в 2020 році – до 2,1 трлн доларів США.

Глибина кризи різна для окремих регіонів. Найбільше пандемія вплинула на розвиток туризму в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тут під загрозою перебуває 48,7 млн ​​робочих місць. У Північній і Південній Америці цей сектор може не дорахуватися 10,2 млн місць, в Африці – 4,4 млн місць, на Близькому Сході – 1,8 млн місць. В Європі роботу можуть втратити 10,1 млн осіб.

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«Кількість робочих місць, які наразі перебувають під загрозою в секторі подорожей і туризму, становить приголомшливі 75 мільйонів, викликаючи реальне й глибоке занепокоєння у мільйонів сімей по всьому світу», – сказала президент WTTC Глорія Гевара.

Вона також закликала керівництво країн проводити політику, спрямовану на підтримку й стабілізацію сектору, який є рушійною силою світової економіки й відповідає за створення кожного п'ятого з усіх нових робочих місць.

Як зазначає WTTC, на частку подорожей і туризму припадає 10,4% світового ВВП, і зростання цього сектору впродовж восьми років поспіль випереджало зростання світової економіки.