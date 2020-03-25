Українські туроператори пропонують перебронювати тури на інший період

У зв’язку із введенням карантину в Україні та закриттям повітряного простору з іншими країнами, українські туроператори готові перебронювати тури, які були замовлені або вже оплачені в турагентствах, на більш пізній період.

Про це Укрінформу повідомили в Центрі розвитку туризму України.

“У такому випадку (перебронювання туру – ред.) грошові кошти за попередньою заявкою (туром) будуть в повному обсязі зараховані на нову заявку. Ми переконливо просимо туристів не наполягати на ануляції турів із повним поверненням коштів, адже туроператори залежні від постачальників, які зараз не можуть конкретизувати фактично понесені збитки”, – зазначила директор туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко.

Як зауважили в Центрі, більшість українських туроператорів готові перебронювати тури з березня-квітня на більш пізні дати, коли буде відновлене авіасполучення між країнами. Туристи, незважаючи на прямі втрати туроператорів у зв’язку з суттєвим зниженням курсу гривні до долара США та євро, у цьому випадку зберігають свої сплачені кошти на інший тур.

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“Усі оплачені тури, починаючи із дати введення карантину в Україні, фактично підпадають під дію форс-мажору, тобто обставин непереборної сили, під час яких сторони звільняються від відповідальності”, – зазначила голова Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Алла Шаповалова.

За її словами, туроператори опинилися в дуже складній ситуації, коли неможливо виконати не лише зобов’язання перед туристами, але й прогнозувати, з якого періоду відновиться авіасполучення, щоб перенести дати турів. Тому туристи й туроператори мають піти назустріч одне одному.