Коронавірус може залишити без роботи 50 мільйонів працівників сфери туризму
Такий прогноз зробила Всесвітня рада подорожей і туризму (WTTC).
«До 50 мільйонів робочих місць у секторі подорожей і туризму зазнають ризику через пандемію COVID-19», - заявила Глорія Гевара, президент і генеральний директор WTTC.
За прогнозом організації, у 2020 році спад в туристичній сфері у глобальному масштабі може сягнути 25% та призвести до скорочення кількості робочих місць на 12–14%.
WTTC також закликає вжити заходів, щоб забезпечити швидке відновлення сектора, коли загроза COVID-19 мине. Зокрема йдеться про спрощення візових правил, усунення зайвих бар’єрів, скорочення податків та мит, здешевлення турів, стимулювання компаній, просування нових туристичних напрямків тощо.
Як повідомлялося, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус COVID-19 глобальною пандемією.
Державне агентство розвитку туризму України рекомендувало туроператорам не відправляти українців за кордон до початку дії тимчасового обмеження перетину держкордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.
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