Коронавірус може залишити без роботи 50 мільйонів працівників сфери туризму

Пандемія коронавірусу може призвести до того, що 50 млн людей, які працюють у сфері туризму по всьому світу, можуть втратити роботу.

Такий прогноз зробила Всесвітня рада подорожей і туризму (WTTC).

«До 50 мільйонів робочих місць у секторі подорожей і туризму зазнають ризику через пандемію COVID-19», - заявила Глорія Гевара, президент і генеральний директор WTTC.

За прогнозом організації, у 2020 році спад в туристичній сфері у глобальному масштабі може сягнути 25% та призвести до скорочення кількості робочих місць на 12–14%.

WTTC також закликає вжити заходів, щоб забезпечити швидке відновлення сектора, коли загроза COVID-19 мине. Зокрема йдеться про спрощення візових правил, усунення зайвих бар’єрів, скорочення податків та мит, здешевлення турів, стимулювання компаній, просування нових туристичних напрямків тощо.

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Як повідомлялося, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус COVID-19 глобальною пандемією.

Державне агентство розвитку туризму України рекомендувало туроператорам не відправляти українців за кордон до початку дії тимчасового обмеження перетину держкордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.

Фото: AA