Завдяки карантину канали Венеції стали чистими

Відсутність туристів у Венеції через карантин, спровокований поширенням коронавірусу Covid-19, позитивно вплинула на чистоту місцевих каналів.

Жителі італійського міста публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні й незвично прозорі води венеційських каналів, які вже облюбували риби, птахи й навіть дельфіни.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

Втім, у мерії Венеції наголосили, що зміни насправді не пов'язані з покращенням якості води, пише CNN.

"Зараз вода має прозоріший вигляд, оскільки на каналах менше трафіку, що дає змогу осаду залишатися на дні", – сказав речник мерії.

І хоча рівень водного забруднення, ймовірно, й не зменшився, якість повітря, за словами речника, покращилася.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) March 16, 2020

Нагадаємо, Венеція розташована на півночі Італії, яка серед усіх європейських країн найбільше постраждала від спалаху епідемії коронавірусу.

Станом на 17 березня в Італії зафіксували 26 062 випадки зараження коронавірусом, з них 2 503 - летальні.