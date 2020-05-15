В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483

В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483

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Укрінформ
Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 483 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло людей, з них 1220 дітей та 3420 медпрацівників - сказав Степанов.

За добу захворіло 48 дітей та 142 медпрацівників, зафіксовано 20 летальних випадків.

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Загалом одужало 4473 людини, 476 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено тестувань методом ПЛР.

Набільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 84, Волинський - 47, а також у м. Київ - 56.

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