В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483

Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. За добу - 483 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 483 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло людей, з них 1220 дітей та 3420 медпрацівників - сказав Степанов.

За добу захворіло 48 дітей та 142 медпрацівників, зафіксовано 20 летальних випадків.

Загалом одужало 4473 людини, 476 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено тестувань методом ПЛР.

Набільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 84, Волинський - 47, а також у м. Київ - 56.