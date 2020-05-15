У світі виявили вже понад 4,5 мільйона хворих на COVID-19

Станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людини померли, 1 704 268 осіб одужали.

Про це повідомляє Worldometer.

Зазначається, що 45 560 осіб або 2% хворих знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірусну хворобу зафіксували у 213 країнах та територіях.

У трійку лідерів за кількістю хворих входять США (1 457 593 особи), Іспанія (272 646) та РФ (252 245).

На четвертому місці – Велика Британія (233 151).

Далі йдуть Італія (223 096), Бразилія (203 165), Франція (178 870), Німеччина (174 975), Туреччина (144 749), Іран (114 533) та Китай (82 933).

За минулу добу і ранок у світі зареєстровано 101 250 летальних випадків від COVID-19.

У США зафіксовано найбільшу кількість смертей від COVID-19 у світі – 86 912. Ще 318 027 осіб там одужали. За минулу добу в США зареєстрували більш як 27 тисяч нових випадків захворювання.

В Іспанії - понад 27 тисяч людей померли від коронавірусу та одужали понад 186 тисяч. За минулу добу в країні зафіксовано більше ніж 1,5 тис. нових випадків хвороби.

У Росії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 305 людини. Одужали більш як 53 тис. За добу там підтвердили 9 974 нових інфікувань.

У Великій Британії – 33 614 летальних випадків та 3 446 нових інфікувань за минулу добу.

В Італії – 31 368 смертей та 115 288 тих, хто поборов хворобу.

У Бразилії спостерігається стрімке зростання хворих (більш як 14 тис. за минулу добу і ранок) та померлих (13 999 осіб, з них – 841 за минулу добу і ранок).

У Китаї – за минулу добу та ранок зафіксовано 7 нових хворих. Кількість летальних випадків кілька днів поспіль не зростає і становить 4 633.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.

Фото: АА