ЄС і Україна разом виходитимуть з коронакризи – представник Єврокомісії

В умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19, ЄС і Україна швидко зрозуміли, що є виклики, які можливо подолати тільки разом, тож спільно шукатимуть виходу.

Про це на телеконференції «Україна у Східному партнерстві: амбіції після 2020 року» заявив генеральний директор Єврокомісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Кристіан Даніельссон, передає кореспондент Укрінформу.

«В умовах кризи ми в ЄС за дуже короткий проміжок часу зрозуміли, що є речі, які ми можемо вирішити лише разом. Я думаю, що таке визнання великою мірою стосується також партнерів. Саме тому ми дали новий старт співпраці, щоб разом відповісти на цей виклик в Україні та Європі, поєднати все це разом. Переконаний, що це правильний підхід, і ми будемо бачити дедалі більше його проявів мірою просування вперед. Ми опинилися у кризі разом, і ми спробуємо знайти з неї вихід також разом», - зазначив представник Єврокомісії.

Він нагадав, що одним з напрямків підтримки України з боку ЄС в умовах кризи стала суттєва фінансова допомога. Йдеться, зокрема, про 119 мільйонів євро, які були переспрямовані з програм співробітництва для адресних заходів протидії епідемії COVID-19. Це конкретна допомога, яка включає засоби захисту, тест-системи та лабораторне обладнання, а також передбачає суттєву підтримку реальної економіки, малих і середніх підприємств.

ЄС також підтримав макрофінансову стабільність України – виділення допомоги в обсязі 1,2 мільярда євро вже на розгляді Європарламенту. Крім того, в активі є ще 500 мільйонів євро, які залишаються з чинного макрофінансового пакета.

«Усе це разом чітко демонструє солідарність - як і здатність працювати разом. Ми маємо подивитися, як це послання буде сприйняте в Україні, а також у Європі. Ми хочемо продовжувати працювати разом, і я думаю, надалі буде більше такої співпраці, в тому числі, у залученні України до політики ЄС», - повідомив Даніельссон.

Представник України при ЄС Микола Точицький, який також взяв участь у заході, подякував європейській стороні за сталу підтримку нашої країни в добу важких випробувань, пов’язаних з пандемією коронавірусу.

«Хочу подякувати ЄС, який був і залишається з нами протягом усієї цієї кризи COVID-19. Варто згадати, що 1,2 мільярда євро – це гроші Східного партнерства, і їх виділення не було дуже простим рішенням. Дякую Європейській комісії за таку підтримку. І, безумовно, це було дуже вчасним рішенням, - ввести, приєднати Україну до Комітету ЄС з охорони здоров’я - безумовно, як спостерігача, але ми дуже високо цінуємо таку співпрацю», - наголосив український дипломат.