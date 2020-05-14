Пристайко: Очікуємо, що ЄС перегляне підходи до співпраці з Україною, Грузією і Молдовою

Україна сподівається, що її стратегічна орієнтація на членство в Євросоюзі та НАТО знайде відображення у підсумковому документі майбутнього саміту Східного партнерства.

Про це під час телеконференції «Україна у Східному партнерстві: амбіції після 2020 року» заявив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стратегічний курс України залишається незмінним – повне членство, інтеграція в ЄС і в НАТО є ключовою основою нашої зовнішньої політики, і вона не мінялася. Хоча у нас іде дискусія у суспільстві, але це є ознакою здорового суспільства і здорової дискусії в експертних колах. Але як віцепрем’єр-міністр, можу сказати - я не відчуваю, що цей курс може бути під загрозою. Ми на повній швидкості рухаємося вперед», - наголосив урядовець.

Він окремо підкреслив, що Україна виступає за позитивний порядок денний Східного партнерства, в рамках якого кожна з країн зможе досягти рівня співробітництва з Євросоюзом, якого прагне і на який заслуговує.

«Ми переконані, що політика ЄС стосовно Східного партнерства має бути прогресивною, спрямованою у майбутнє, являти собою позитивний підхід. Тож ми зможемо побачити нові стратегічні цілі для партнерів на Сході. Що ми бачимо в Україні – це поступове набуття доступу до всіх «чотирьох свобод Євросоюзу (вільне пересування людей, товарів, послуг і капіталів – ред.)», - вказав Пристайко.

Віцепрем'єр зауважив: українська сторона із жалем сприймає ту обставину, що підхід ЄС до цього питання є недостатньо амбітним і стратегічним. І висловив сподівання, що до наступного саміту сторони зможуть відпрацювати новий порядок денний з можливістю глибшої інтеграції країн-партнерів з Євросоюзом.

«Переконаний, що разом ми зможемо ухвалити амбітну спільну декларацію, яка буде влаштовувати всі сторони. Також очікуємо, що Євросоюз перегляне підходи до співпраці з Україною, Грузією і Молдовою. Ми вийшли з ідеєю щодо посиленого діалогу з ЄС… Ми готові просуватися з цим вперед. Упевнені, що для України, Грузії та Молдови є важливим, аби цей європейський інструмент мав окреме та адекватне фінансування і був призначений виключно для сусідства ЄС. У цьому контексті розробка спеціального фінансового інструмента для трьох асоційованих країн більш ніж вітається», - наголосив Пристайко.