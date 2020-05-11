Українські виробники чекають перегляду умов Угоди про асоціацію з ЄС — Пристайко

Для України наразі дуже вдалий момент для перегляду умов Угоди про асоціацію з ЄС та поглиблення співпраці з європейськими країнами.

Про це розповів в інтерв'ю DW віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

"Зараз дуже вдалий момент, тому що якраз підійшов десятирічний термін, коли ми можемо переглянути умови та перегляд умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які є поставлені, вони вже не влаштовують нас, ми перейшли етап перших контактів з Європейським союзом в рамках угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюсь, що ми переглянемо (умови Угоди, - ред.)", - зазначив Пристайко.

Крім того, за його словами, є інші напрямки, над якими працюють урядовці. Зокрема, йдеться про цифровий ринок, взаємодію в питаннях митниці, юстиції, безпеки та оборони. Всі ці питання просувають одночасно, запевнив Пристайко, однак в деяких прогрес спостерігається більший, в деяких – менший.

На думку віцепрем'єра, зараз вкрай актуально зняття роумінгових обмежень або "промисловий безвіз", щоб українські товари, які приходять на європейські ринки, не повинні були проходити сертифікацію.

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Відповідаючи на питання чи є ризик невиконання Україною угоди про асоціацію з ЄС, Пристайко зазначив: "Ризику невиконання немає. Є ризик того, що ми не зможемо досягти того, що ми хочемо, тобто у нас амбіцій набагато більше, ніж реальність".