Пристайко назвав умови запуску автоперевезень в Україні

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко підтримує поступове відновлення організованих автоперевезень, але наполягає на пріоритетності медичної безпеки.

Про це Пристайко заявив на зустрічі з представниками асоціацій автоперевізників України, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що розмову було зосереджено на обговоренні проблемних питань організації перевезень сезонних робітників іншими, крім авіа, видами транспорту.

“Головним пріоритетом залишається безпека для здоров'я українців, але організовані автоперевезення мають поступово відновлюватися. Тому уряд та Офіс віцепрем'єр-міністра чекають від асоціації та залучених до цього діалогу відомств конструктивних пропозицій, які дадуть можливість дозволити перевезення, але не допустити нових спалахів коронавірусу”, - сказав Пристайко.

У рамках зустрічі учасники обговорили заходи медичної та санітарної безпеки, які можуть бути запроваджені у рамках організованих автоперевезень, щоб не допустити нових спалахів коронавірусу як в Україні, так і серед сезонних робітників за кордоном.

Учасники обговорення дійшли згоди, що треба якнайшвидше провести усі необхідні спільні консультації з асоціаціями та представниками уряду, щоб сформувати єдиний, прозорий та зрозумілий механізм протиепідемічних заходів під час автоперевезення для врахування цих заходів у загальному процесі пом'якшення карантинних обмежень, які поступово запроваджуються урядом в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Прем'єр-міністр України уповноважив віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України провести координацію питання про налагодження можливості сезонних працівників з України здійснювати організований виїзд на роботу за кордон.