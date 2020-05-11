Деякі країни ЄС потребують десятки тисяч сезонних працівників з України - Пристайко

Деякі країни Євросоюзу потребують десятки тисяч сезонних працівників з України.

Про це розповів в інтерв'ю DW віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

"Зараз в основному ми говоримо про сільгоспроботи, бо вони мають певний календар, і це змушує уряди інших країн звертатися до нас... Тобто загалом ми говоримо від сотень до десятків тисяч людей з України (яких потребують на сезонні роботи в ЄС - ред.)", - сказав Пристайко.

За його словами, до Австрії планується відправити 802 людини точно, до Фінляндії цього року на сільськогосподарські роботи поїдуть від 12 до 15 тисяч українців.

Деякі країни, зауважив Пристайко, не мають такої точної цифри. Наприклад, Німеччині важко сказати точну кількість працівників, оскільки кожна федеральна земля запрошує по-своєму.

"Ми зараз говоримо про відновлення спецрейсів переважно з партнерами з ЄС. Вилетіли рейси на Лондон, Хельсінкі, рейси до Німеччини. Є також домовленість про певну кількість робітників в Ізраїлі", - розповів віцепрем'єр.

Водночас він зауважив, що питання працевлаштування за кордоном українських робітників залежить від роботодавців із тих країн, де люди звикли працювати. Уряд України, за його словами, не обмежує нікого, а лише намагається надати цьому руху координацію.

Пристайко також зазначив, що уряд України ніяк не перевіряє тих, хто планує їхати працювати за кордон. "Ми не перевіряємо контрактів, не допомагаємо або не заважаємо ці контракти укладати. Не запитуємо, чим збираються займатися люди, не з'ясовуємо скільки їм платять", - сказав він.

Єдине що відбувається між урядами, підкреслив Пристайко, це узгоджується кожен чартерний рейс, що має здійснити політ.

Інші умови, які висуває уряд України для працевлаштування українських громадян за кордоном, зумовлені коронавірусом. "Тому серед таких умов є організований виїзд людей на період більше 3 місяців. Щоб це дійсно було організоване працевлаштування і щоб та людина, яка виїхала, не повернулася наступного дня. Також є умова медичного страхування українських громадян", - додав Пристайко.