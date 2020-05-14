ЄС має дати Східному партнерству надію повторити успішний шлях Західних Балкан – євродепутат

ЄС щойно провів успішний Балканський саміт, на якому чітко окреслив європейські перспективи Західних Балкан, і зараз наближається до саміту Східного партнерства, де може надати сусідам на Сході надію на повторення цього шляху.

Про це під час телеконференції «Україна у Східному партнерстві: амбіції після 2020 року» заявив депутат Європарламенту, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс, передає кореспондент Укрінформу.

«Нещодавно ми мали саміт Західних Балкан, і ми наближаємося до саміту Східного партнерства. Для нас, друзів Східного партнерства в Європарламенті, в ЄС, у всьому Брюссельському середовищі, важливо спробувати принести більше подібності між цими подіями, відкрити шлях, принаймні для провідного «тріо» Східного партнерства – України, Грузії та Молдови, попри всі їхні проблеми, дозволити їм відчути, що вони дійсно наближаються до шляху, яким вже просуваються Західні Балкани», - заявив політик.

Він зауважив, що така позиція великою мірою залежатиме як від того, що відбуватиметься в країнах Східного партнерства, так і від розвитку ситуації в ЄС, який має бути готовим зробити такі кроки вперед.

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На думку Кубілюса, Західні Балкани є частиною геополітичного успіху ЄС, який став можливим завдяки чіткій та артикульованій позиції. Зокрема, з боку президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника ЄС Жозепа Борреля, які чітко говорили – якщо ЄС не прийде у Західні Балкани, тоді Росія або навіть Китай зможуть дестабілізувати цей регіон.

«Коли я дивлюся на регіон Східного партнерства, я бачу, що Росія намагається його дестабілізувати - і досягає успіху. На щастя, українці вміють захищати себе. Але я не бачу чіткої стратегії з боку ЄС, яким чином не дозволити Росії дестабілізувати весь цей регіон. Ймовірно, під час саміту Східного партнерства буде прийнята спільна декларація. Ми вже маємо комунікацію від Єврокомісії та висновки Ради міністрів закордонних справ про майбутнє Східного партнерства. Я не в особливому захваті від цих документів, тому сподіваюся побачити набагато більше амбіцій», - зазначив євродепутат.

Він указав, що наступного тижня комітет Європарламенту із закордонних справ розгляне доповідь щодо перспектив Східного партнерства. Цей документ, як і резолюція майбутнього саміту, на його переконання, має бути розрахований на десятиліття, враховуючи амбіції як України, так і європейської сторони.

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«Хочу скористатися цією нагодою, щоб привітати українців, владну політичну партію і парламентську коаліцію, яка підтримала дуже важливий, так званий «антиколомойський» закон, що є чітким кроком вперед. Це саме те «більше», чого ми очікуємо від України. Як ми тепер будемо відповідати з боку ЄС «більше за більше» - я поки що не маю певності. Це не має бути «більше» з боку України в обмін на певне зниження амбіцій з боку ЄС», - наголосив депутат Європарламенту.

Телеконференція «Україна у Східному партнерстві: амбіції після 2020 року» відбулася під егідою парламентського Форуму Східного партнерства ЄС та українського Центру нової Європи.