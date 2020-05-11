Рада ЄС ухвалила висновки щодо розвитку Східного Партнерства після 2020 року

Рада ЄС ухвалила у понеділок висновки щодо розвитку Східного Партнерства після 2020 року, в яких підтвердила стратегічну важливість цієї програми та об’єднані зобов’язання її учасників будувати спільний простір демократії, добробуту і стабільності.

Відповідне повідомлення оприлюднене у понеділок на сайті Європейської Ради.

"Сьогоднішнє рішення виходить із висновків Європейської Ради від 20 червня 2019 року, яким відзначено 10-ту річницю Східного Партнерства, та зі спільної комунікації "Політика Східного партнерства після 2020 року: підвищуючи стійкість – Східне Партнерство для всіх" від 18 березня 2020 року", - йдеться у документі.

У сьогоднішніх висновках Рада ЄС привітала суттєві досягнення Східного Партнерства, та підтвердили підхід на основі стимулів та виконання умов, як засіб заохотити країни-партнери на Сході продовжувати реформи та нарощувати зусилля у цьому напрямку. Рада ЄС підтвердила, що поточні рамкові умови цієї політики, включаючи пакет "20 досягнень до 2020 року", залишаються чинними та продовжують приносити суттєві результати на користь народам.

"Рада ЄС також підкреслила важливість того, щоб майбутнє Східне Партнерство надавало більш стратегічні, амбітні, гнучкі та інклюзивні рамки для співпраці, що дозволятимуть учасникам долати спільні та глобальні виклики об’єднаними зусиллями у цілому ряді сфер, особливо у поточній безпрецедентній ситуації, що спричинена пандемією COVID-19", - йдеться у документі.

Рада ЄС наголосила на твердому дотриманні фундаментальних цінностей Східного Партнерства, що включають демократію, повагу до прав людини, верховенство права, якісну систему державного управління, успішну антикорупційну політику, а також економічні реформи, подолання викликів в охороні довкілля, у кліматичних змінах та в енергетиці, цифрову трансформацію та інвестиції у розвиток людського потенціалу.

Наприкінці, Рада ЄС розглянула підготовку до наступного саміту Східного партнерства, який, як очікується, дозволить оглянути вже досягнуті результати з часу минулого саміту 2017 року, та представити довгострокові політичні цілі на майбутнє, визначити шлях вперед у подальшому зміцненні та поглибленні співробітництва, а також надати мандат для роботи з підготовки цілей нового покоління, що мають досягатися після 2020 року.

Як вже повідомляв Укрінформ, саміт Східного Партнерства був запланований до проведення цього року у Брюсселі 18 червня. Високий Представник ЄС Жозеп Боррель нещодавно заявив, що, попри кризу COVID-19, вважає за доцільне продовжувати підготовку до саміту, який, з огляду на протиепідемічні обмеження, може відбутися в режимі телеконференції.